El cantante Christian Domínguez sorprendió a todos sus compañeros al comentar que pasó una noche difícil con su bebita María Cataleya, que acaba de cumplir un añito. Y es que la pequeña estuvo muy mal de salud y tuvo que pasar la noche en emergencia, así lo reveló el cumbiambero durante la última edición de “América Hoy”

El cumbiambero estuvo distraído y muy atento a su celular este jueves 10 de marzo en el magazine, lo que llamó la atención de Edson Dávila, quien se quejó con el productor del programa. Sin embargo, el cantante sorprendió a todos al explicar que su preocupación es por la salud de su hija.

¿Qué le pasó a la hija de Pamela Franco y Christian Domínguez?

Tras revelar este duro momento que tuvo que pasar junto a su pareja Pamela Franco, el líder de la “Gran orquesta internacional”, no pudo evitar conmoverse EN VIVO.

“No es nada malo, lo que pasa es que tuve un día complicado ayer en la noche, mi niñita todo el día ha estado calenturada y en la noche estuve en emergencia. Como a las 4 a. m. se levantó y desde ahí ya fue un tema como gripe. No sabíamos qué cosa era, porque pensábamos que era el molar, como tiene un añito”, contó en un inicio.

“De repente dijimos hace fiebre y de pronto el doctor dijo debe ser el estómago porque estaba un poco alterado, pero en la noche como que no podía respirar y Pamela es muy nerviosa, me dijo no respira mi hija, más me pone nervioso. Durmió una hora, a las 5 a. m. se volvió a despertar, entonces pasearla por toda la casa, desde allí no hemos dormido”, precisó Domínguez, quien recibió el apoyo y cariño de sus compañeros.

Fotos y Video: (Instagram/@pamela_francov1 | América TV)

