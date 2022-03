La cantante Pamela Franco se mostró muy emocionada tras celebrar el primer año de su hija María Cataleya: “Agotador, no sabemos cómo terminamos, pero nada, con los corazones hinchados de felicidad, un día tan especial para toda la familia, la pude bautizar a mi nena”. “La felicidad, creo que decir que estoy feliz me queda corto, Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria y María Cataleya me llena por completo, me cambió la vida, me da la fuerza que necesito porque yo, como que la batería se me apagó, se me acabó, y la veo, la toco y digo hay que seguir, ella lo es todo para mí”, comentó. La novia de Christian Domínguez descartó estar buscando tener otro hijo: “Recién he bajado, hermana, y ya me quieren subir de nuevo. No, bueno, tener un hijo, ahora que lo tengo, es algo realmente hermoso, es algo que hemos hablado con Christian pero yo creo que todo tiene su momento, y si tiene que llegar pues bienvenido sea y también tendré el mismo amor que con María Cataleya y con todo la familia”. Fuente: América Televisión