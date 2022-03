Hace solo unos días, Dalia Durán fue desalojada del departamento en Magdalena donde vivía con sus cuatro hijos. En una entrevista con Magaly Medina, la expareja de John Kelvin detalló que ante lo sucedido decidió recurrir a la familia del cantante para que la ayudaran a encontrar un inmueble. Ahora, finalmente se mudó con sus pequeños a Trapiche en Comas.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así, de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo, un consejo y el dolor también de ellos de que no están conmigo cuando todo esto pasó”, expresó entre lágrimas la cubana.

Por ello, diversas personalidades del mundo del espectáculo se han pronunciado sobre este polémico tema, como es el caso de la cantante Giuliana Rengifo, quien no tuvo piedad de la extranjera y la mandó a trabajar.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Dalia Durán?

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, declaró para el Trome.

“Que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”, arremetió.

