La cubana Dalia Durán no teme empezar desde cero, ahora que fue desalojada del departamento que le alquiló por unos meses el conductor Andrés Hurtado en el distrito de Magdalena del Mar.

La expareja del cantante John Kelvin confiesa que no tiene los recursos económicos para mantener a sus cuatro hijos, por lo que estaría dispuesta a vender emoliente en las calles.

“Yo no me voy a avergonzar si tengo que vender emoliente con mis cuatro hijos, no seré ni la única, ni a última, ni nada. No tengo por qué avergonzarme de eso y si veo que no hay otra solución y lo tengo que hacer, lo haré, y es un trabajo digno”, confesó en entrevista al programa ‘Magaly TV La Firme’.

La extranjera se vio obligada a mudarse con sus hijos a un pequeño departamento en la urbanización Trapiche, del distrito de Comas.

Además, negó que le gusten los lujos, como mucha gente piensa, o que solo quiere vivir de la caridad. “Mucha gente me puede decir ‘Dalia, trabaja’, ¿quién ha dicho que yo no quiero trabajar? yo trabajo, he estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo”.

Dalia Durán pasó por depresión

Dalia Durán contó que vivió un episodio de depresión luego de que John Kelvin fuera encarcelado por agredirla físicamente y ella quedara con sus hijos en el abandono.

“Me deprimí fuerte, me vi sola, no es fácil. Por más que por mi mente pasen muchas cosas por la desesperación, no puedo caerme, por mis hijos. Lo único que ellos tienen es a mí”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO