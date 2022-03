Tommy Portugal y su nueva enamorada, la cantante Dayana Córdova, respondieron a las acusaciones del músico Edilson Herrera, quien llegó desde Iquitos para revelar que el ex de Estrella Torres lo habría ‘serruchado’ con su novia.

Sin embargo, Tommy Portugal y Dayana Córdova respondieron a las acusaciones en el programa Magaly TV La firme, transmitido el martes 8 de marzo. “Bueno, hace mucho tiempo, en realidad, más de un año que la relación ya venía mal con él”, dijo ella.

“Vivía en mi casa, no quería aceptar, entonces ya prácticamente no estábamos”, aseguró la joven de 19 años, quien aseguró que en el mes de noviembre, ya no estaba con Edilson Herrera.

“Yo no tengo por qué ocultarme, simplemente yo sé mi verdad. Yo me mantengo, o sea, prácticamente en el hecho de que yo, si salgo a hablar, lo voy a perjudicar”, comentó la novia de Tommy Portugal.

Asimismo, el cantante aseguró que no ‘serruchó' al músico de Iquitos: “Él no me la presenta porque yo no lo conocía a él. Nosotros estábamos comiendo con mi grupo en un restaurante, ellos entraron, conocían a un amigo en común que estaba sentado en nuestra mesa y se quedaron con nosotros, conversando. Nosotros los invitamos al show para que vayan a ver, fueron y nada, nos etiquetaron la foto que nos habíamos tomado y yo le puse ‘está bonita la foto, todo chévere’, la compartí y yo le comentaba una que otra historia que ella subía cantando, le decía ‘oye, qué chévere, que te vaya bien, tienes talento’. Ni siquiera a fines de noviembre, eso ha sido en diciembre porque yo regresé de Europa el 10 de diciembre”.

Por su parte, Edilson Herrera aseguró que todavía eran pareja en enero de 2022: “¿Quién duerme y quién vive bajo el mismo cuarto, no teniendo nada? Si no estamos, entonces ¿por qué seguimos viviendo juntos?”, preguntó.

