El cantante Tommy Portugal fue acusado de ‘serruchar’ al músico Edilson Herrera con su novia, la también artista Dayana Córdova. Ahora se ha revelado que esta jovencita de 19 años tienen un tatuaje de amor con el cantante de Iquitos.

“Yo estaba enamorado de ella, no lo puedo negar, la he amado mucho, la he respetado y a cualquiera le va a chocar que han pasado pocos días y ves eso”, dijo Edilson Herrera al programa Magaly TV La firme.

En ese sentido, Edilson Herrera contó que estaban tan enamorados, que se tatuaron las iniciales de sus nombres. Él tiene la D de Dayana con un corazón, mientras que ella tiene la I de Idelso -su nombre real- con un corazón.

“Por lo menos para ella la va a tener fácil, tú vas a tener que borrarlo”, se burló Magaly Medina. “Sí, ya tengo que borrarlo”, admitió el cantante de Iquitos.

Finalmente, Edilson Herrera afirmó que Tommy Portugal “no tiene cógidos”: “Lo que hizo está mal, pues, yo soy cantante, somos colegas, imagínate yo afanar a la flaca de un pata, de un músico, de un cantante, me daría vergüenza, me quedaría callado y no dijera nada”.

Sin embargo, el músico expresó los mejores deseos para su ex Dayana Córdova: “Ya las cosas están hechas, simplemente desearle su felicidad, lo que venga para ella”.

Fuente: ATV

