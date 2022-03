La cubana Dalia Durán reveló que la familia de John Kelvin la cree culpable de que el cantante siga en prisión; sin embargo, tuvo que recurrir a ellos para que la ayuden a mudarse.

“La familia de John ha buscado el lugar, su mamá, su hermano”, dijo Dalia Durán al programa Magaly TV La firme, que se transmitió el martes 8 de marzo, sobre el departamento al que se tuvo que mudar por falta de dinero.

Según Dalia Durán, se ha visto obligada a hablar con la madre de John Kelvin: “Mi relación con ellos es distante. Sí, hablo con la señora, sí, por los bebés, hablo con el hermano en este caso, por este tema, pero más nada”.

Incluso, Dalia Durán confesó que la familia de John Kelvin la culpa por todo que pasó: “Sí, o sea, sé que ellos lo ven desde ese punto de vista, que yo soy la culpable que John esté donde está”.

“Lo que no entienden es que yo no soy un juez, fueron sus actos quienes lo llevaron a donde está, no yo”, aclaró Dalia Durán.

Entre lágrimas, Dalia Durán confesó que ha vivido una situación muy complicada: “Me deprimí fuerte, me vi sola y no es fácil”.

Asimismo, Dalia se defendió de las críticas: “Yo trabajo, he estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo (...) Yo no me voy a avergonzar si tengo que vender emoliente e ir con mis cuatro hijos porque no sería ni la única ni la última, no tengo por qué avergonzarme de nada de eso”.

