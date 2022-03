Dalia Durán abandonó el departamento que el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ le alquiló durante 6 meses en el distrito de Miraflores. La cubana dejó una deuda de dos meses y, entre lágrimas, reveló que tuvo que recurrir a la familia de John Kelvin para que la ayuden.

“No tengo a dónde ir, tampoco tengo plata, yo no tengo a dónde ir con los bebés”, dijo Dalia Durán al programa Magaly TV La firme transmitido este lunes 7 de marzo.

Y es que Dalia Durán ya tiene una deuda por este departamento, por lo que tuvo que mudarse rápidamente: “No, amigo, ya no me van a dar más días, porque si me va a dar más días, me van a cobrar los intereses y eso es lo que yo no quiero”, explicó.

Pese a todo lo ocurrido, a Dalia Durán no le quedó más opción que recurrir a la familia de John Kelvin: “Lo único que me quedó fue, que nunca le pedi nada, nunca les he pedido nada, fue hablar con la mamá del papá de mis hijos, que está acá en Perú y ya se va, justo me han buscado un departamento de dos cuartitos”.

Según Dalia Durán, el hermano de John Kelvin la ayudó con la mudanza a un departamento de dos habitaciones en el cono norte; asimismo, se llevó las pertenencias de la cubana a la casa de la familia John Kelvin, en el Callao.

“Se están llevando mis cosas a un sitio donde yo ni siquiera puedo entrar a ver en qué sitio se van a quedar mis cosas, esas son las cosas de mis hijos, lo van a llevar recién en la mudanza”, expresó Dalia Durán entre lágrimas

También se conoció que el Poder Judicial amplió la prisión preventiva de John Kelvin por cinco meses más.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR