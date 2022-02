La cubana Dalia Durán fue atacada en las redes sociales por “perdonar” a John Kelvin, quien meses fue detenido por agredir salvajemente a su esposa.

Este viernes 11 de febrero de 2022, un usuario tildó de “sonsa” a Dalia Durán por “perdonar” al cantante de cumbia: “Discúlpame, pero eres una sonsa de perdonar todo lo que hizo ese canalla”.

Dalia Durán no se quedó callada y aseguró que ella no debe perdonar a nadie, ya que no puede odiar a las personas que le han hecoh daño.

“No soy quién para perdonar, solo debemos soltar para seguir nuestro camino, en la vida siempre habrá personas que pueden lastimarnos no por ello vamos a odiarlas o desearles mal por más dolor que nos causen”, fue la contundente respuesta de Dalia Durán.

“Bendiciones”, se lee en la imagen publicada en Instagram Stories.

Foto: Instagram Dalia Durán

Dalia Durán defiende a John Kelvin

Semanas atrás, en declaraciones para El Popular, Dalia Durán afirmó que quería que John Kelvin quede en libertad: “Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”.

“Todos sabemos lo que me hizo como esposo, pero aquí estamos hablando de cinco meses, ya está privado de su libertad, lo han tratado de lo peor. Ya tuvo lo que merecía, me parece suficiente. Se han empeñado en dejarlo ahí, lo peor es que no desean escucharme como agraviada”, sentenció.

