Dalia Durán, la aún esposa del cantante John Kelvin, continúa atravesando momentos difíciles luego que se viera obligada a desalojar el departamento donde vivía junto a sus cuatro hijos, el cual estaba ubicado en el distrito de Magdalena.

La modelo cubana reapareció la noche del marte en el programa “Magaly TV: La Firme” para contar más detalles de la complicada situación que le ha tocado vivir debido a la falta de ingresos económicos.

Según contó en el programa de espectáculos, a mediados de febrero cayó en un severo cuadro de depresión, y que esta condición provocó que deje de trabajar, no obstante, dijo que tuvo que reponerse por sus hijos.

Tras reiterar que sacará fuerzas por sus hijos, la expareja de John Kelvin pide ayuda para encontrar cualquier trabajo.

“Yo siempre he estado dispuesta a trabajar en lo que sea. En cualquier cosa que me genere un ingreso para el hogar, siempre me ha gustado trabajar”, sostuvo Dalia durante su entrevista con Magaly Medina.

Magaly Medina pide ayuda a las autoridades:

Al ver el drama de la exconductora de “Porque hoy es sábado con Andrés”, la popular ‘Urraca’ cuestionó la falta de seguimiento a los casos de violencia contra la mujer por parte de las autoridades, por lo que hizo un llamado público.

“Una pena que nos desgastemos políticamente en tantas cosas y tenemos a nuestras mujeres descuidadas. (…) Sus hijos están sin ir al colegio, yo apelo a la humanidad de algunas personas, que le apoyen a Dalia a conseguir un trabajo para que pueda ser independiente económicamente”, señaló la presentadora de ATV.

