Por el amor de un hombre. La cantante de cumbia Giuliana Rengifo sorprendió a todos al revelar que actualmente no tiene ningún tipo de amistad con su colega Marisol. Y que es la relación entre ellas se habría resquebrajado luego que la popular ‘Faraona de la cumbia’ se separó de su pareja César Aguilar, quien, tiempo después, inició un romance con Giuliana Rengifo, en el año 2014.

“En el tema profesional, (Marisol) es una capa, el Perú la adora, pero el tema personal, de verdad que, ay no, yo no soy su amiga, nada que ver. Tengo una mala experiencia con ella a nivel personal (...) Yo la he gozado, para mí tiene mucho que desear para mal”, contó.

“Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí decidí dejar las cosas ahí (...) No puedes defender a un perro cuando sabes que te la hizo a ti, entre mujeres debemos cuidarnos. Lo primero que hacen es atacarte y la gente que no está informada se lleva un mal concepto”, agregó.

En la conversación con la “Rulitos”, la ex de Alfredo Zambrano también señaló que Marisol la bloqueó de sus redes sociales y por eso no volvieron a cruzar palabra alguna. “Intente hacerlo, pero me dejó en visto y me bloqueó. Desde ese día, no hemos coincido en un escenario. No por mí, sino por la actitud de ella porque la señora es un poco arrebatada”, sentenció.

Giuliana Rengifo captada con el ex de Marisol

En el año 2014, la revista ‘Magaly TeVe’ captó a la cantante Giuliana Rengifo con el exesposo de Marisol, César Aguilar en un conocido restaurante de San Isidro.

En las imágenes se les aprecia tomando vino, agarrados de la mano, mientras que en otra instantánea aparecen dándose un tierno beso.

