El notario Alfredo Zambrano saltó a la popularidad luego de convertirse en novio y posteriormente en el esposo de la conductora de espectáculos más influyentes de la TV, Magaly Medina.

Hace unos meses, la conductora de “Magaly TV, La Firme”, sorprendió al anunciar su divorcio de su esposo, sin embargo, lograron arreglar sus diferencias y retomaron su relación, incluso renovaron sus votos matrimoniales en una exclusiva celebración en Cartagena, Colombia.

Ahora, el también cantante decidió confesarse en una entrevista para la revista ‘Cosas’ y se aminó a contar cómo fue el lapso de tiempo que estuvo separado de su esposa.

“En el tiempo que Magaly y yo terminamos (estuvimos separados ocho meses), conocí muchas personas aquí y en mis viajes, pero no tuve nada importante o algo que se pueda llamar “relación”. En ese tiempo, pensé que Magaly y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarme de ella. No lo conseguí”, reveló Alfredo.

En otra parte de la conversación, Zambrano señaló que los ‘enemigos’ de su esposa tratan de lastimarla a través de comentarios o afirmaciones de algún tipo de infidelidad o affair en relación a él.

“Esta vez, me utilizaron para decir una serie de barbaridades. Los enemigos de mi esposa quieren a toda costa verla infeliz y les molesta el amor que nos tenemos”, añadió muy enérgico.

