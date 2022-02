¡Fuertes declaraciones! Paula Manzanal no se quedó callada y sorprendió a propios y extraños al confesar detalles inéditos de su cercanía con Anthony Aranda, quien actualmente tiene una relación sentimental con Melissa Paredes.

Y es que recordemos que la modelo confesó para “América Hoy”, que el bailarín si intentó tener un acercamiento más allá de una amistad, desde que ellos formaban parte de “Reinas del Show”.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la expareja de Fabio Agostini se comunicó con la producción de Magaly Medina y reveló que Aranda le escribía por WhatsApp en plena madrugada.

“Acabo de ver que Melissa dijo que empezó la atracción (con Anthony Aranda) desde finales de setiembre... El bailarín me escribía hasta hace unos días que me quiere, me escribía de madrugada, creo que borracho”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Paula Manzanal comentó que ya no piensa meterse más entre Melissa y el bailarín, pues ya cumplió con el objetivo de hablar con la exesposa del ‘Gato’ Cuba y advertirle “con quién se metía”.

“No sé si comerme escándalo ajeno, yo ya le escribí a Meli para que sepa con quién se metía”, finalizó diciendo.

