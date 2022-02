¡Se encienden las alarmas! Paula Manzanal estuvo enlazada desde España en exclusiva con el programa “América Hoy”, donde fue consultada sobre su cercanía con Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes.

Y es que la modelo aseguró que en su momento fue muy amiga del bailarín, sin embargo, eso cambió un día antes que saliera el ampay con la actriz. “Éramos muy amigos y hablamos hasta un día antes del ampay. Éramos súper unidos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Paula cuenta que se quedó bastante sorprendida cuando se dio cuenta que Anthony Aranda la había eliminado de todas sus redes sociales, y hasta borró las fotos que tenían juntos en “Reinas del Show”.

“A mi si me sorprendió mucho que desde ese día me haya eliminado de todos lados, si éramos bastantes amigos (...) Yo dije: qué raro que me haya eliminado, ¿Por qué sería una amenaza en su relación? Seguro le ha dicho algo a Melissa que no le ha gustado y por eso lo hizo”, expresó.

Por otra parte, la expareja de Ignacio Baladán reveló que el bailarín Anthony Aranda sí tenía planes de irse a radicar a España, como en algún momento se deslizó.

“Si tenía planes de venirse a España, conmigo no sé, no te podría decir, porque para eso se necesitan dos personas y por mi lado estaba completamente negado, yo no quería una relación con él”, señaló.





