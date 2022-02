Este martes 8 de febrero, la esposa de Sergio Peña, Valery Revello, decidió pronunciarse por primera vez a través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram donde afirmó que el ampay de “Amor y Fuego” no es cierto pues ella nunca le ha faltado el respeto a su matrimonio.

La joven de 27 años asegura que se está “cometiendo una injusticia” con ella y salió al frente para aclarar varios puntos de lo que se dijo en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“En primer lugar, yo jamás he celebrado mi aniversario en Año Nuevo, mi aniversario eran los 5 de noviembre y este año 2022 vendrían a ser 4 años de casados. El anillo de oro en la copa de champagne el día de Año Nuevo es una cábala, y la pasé sola, porque ese día el papá de mi bebé se la llevó a pasar Año Nuevo con él y su familia”, indicó en un inicio.

En otro fragmento del documento, la modelo aclaró que ella tiene “buena relación con su exsuegros” y por eso se le vio junto a ellos en el Estadio Nacional apoyando a la Selección peruana. “Yo los quiero mucho y siempre voy a apoyar a mi selección, también al papá de mi hija, desde mi casa o desde la tribuna”, agregó.

¿Por qué terminó su matrimonio con Sergio Peña?

Valery Revello no quiso confesar los motivos de su separación, pero aseguro que hizo todo por salvar su matrimonio con el futbolista. “Es verdad que toda la familia estaban enterados que nosotros estábamos pasando por duros momentos hace unos meses. Los motivos jamás los voy a ventilar por respeto a mi hija. Yo no soy una persona pública y no tengo por qué decir si estoy separada o no. (...) Siempre preferí evitar demostrar la relación porque sabía que nos harían daño y me daba mucho miedo el qué dirán”, expresó.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, sentenció.

