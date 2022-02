Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña rompió su silencio y confirmó lo señalado por el futbolista de la Selección Peruana: que no tienen una relación y está separados.

El comunicado de la modelo se da un día después de que el programa ‘Amor y Fuego’ emitiera el ampay completo de ella en situaciones cariñosas con un tablista, identificado como Sebastián Bernos Parodi, en el sur de Lima. Ellos fueron captados ingresado a un hotel de San Bartolo.

“La historia detrás de las imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, lo haré en algún momento”, sostuvo en una historia de Instagram.

Valery explica ampay con tablista

La aún esposa de Sergio Peña no quiso entrar en detalles sobre las imágenes difundidas por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“El día viernes fue cumpleaños de mi mejor amiga y todas mis amistades saben perfectamente que no soy una persona que salga a fiestas, jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando entrever es cierto. Todos mis amigos y entorno saben como soy, y eso no se lo tengo que demostrar a nadie”, comentó.

¿Por qué se separó de Sergio Peña?

Valery Revello tampoco quiso aclarar los motivos del fin de su matrimonio: “yo no soy una persona pública, y no tengo porque decir si estoy separada o no, ni dar detalle si así lo decido. Siempre preferí demostrar la relación porque sabía que nos harían daño y me daba mucho miedo el que dirán”.

“Es verdad que toda la familia y muchísimos de nuestros amigos (no solo el circulo pequeño) estaban enterados de que nosotros estamos pasando por duros momentos hace unos meses (...) los motivos jamás los voy a ventilar por respeto a mi hija”.

Finalmente aclaró que nunca fue infiel: “he sido siempre fiel a mi matrimonio, di mi 100%”.

