¡Fuerte y claro! Valery Revello, esposa de Sergio Peña, decidió romper su silencio y se pronunció sobre el ampay donde se le ve con un joven surfista ingresando a un hotel.

Y es que recordemos que antes de que el programa “Amor y Fuego” emitiera dichas imágenes, el seleccionado lanzó un comunicado donde daba a conocer que está separado de su aún esposa.

Frente a ello, la modelo relató, mediante su cuenta oficial de Instagram, detalles cómo habría sido su relación con el futbolista durante los últimos meses, los cuales califica como “terribles y complicados”.

“Yo pasé Año Nuevo sola, porque ese día el papá de mi bebé se la llevó a pasarle con él y su familia, fui invitada pero quería separar y evitar más confusiones a mi hija por recomendación de mi psicóloga”, comenzó diciendo.

“Sufrí mucho, yo diría que demasiado, por el hecho de no poder estar con ella. Todos saben que Vittoria y yo no nos hemos separado ni un solo día de mi vida desde que nació”, agregó.

En ese sentido, Valery Revello confesó que no planea tener una relación con nadie, pues a pesar de estar separada desde hace algunos meses de Sergio Peña, aún siente amor por él.

“Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quité y tampoco lo pienso hacer porque no tengo, ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda, no me voy a esconder o verme en la necesidad de hacerlo”, finalizó.





