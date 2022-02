¡Fuertes imágenes! Ducelia Echevarría sorprendió a propios y extraños al ser captada por las cámaras de Magaly Medina, a las afueras de una discoteca ubicada en Punta Hermosa, llorando desconsoladamente y siendo abrazada por quien sería su nuevo novio.

Y es que frente a ello, la conductora se mostró bastante preocupada por la situación que vivió la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien siempre ha mostrado en la pantalla que tiene un fuerte carácter y conciso.

“A mí me extrañó ver a Ducelia Echevarría salir llorando de la discoteca. Esta chica que tenía un novio y que hace unos meses terminó con uno que tenía varios años y ahora este sería su nuevo novio. Pero llora desconsoladamente, ¿para que vas a tener un novio, te vas a ir a una discoteca, un viernes por la noche, para bailar para disfrutar y vas a salir así sollozando?”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aprovechó el momento para calificar de ‘tóxica’ la relación que estaría llevando la modelo con este nuevo joven.

“Que alguien le diga que deje al tóxico porque no vale la pena estar lloriqueando. Yo no creo que se haya peleado con una amiga, algo habrá pasado con el enamorado nuevo, Jorge Monzón se llama, pero no es nada conocido. A mí realmente me preocupa, la veo llorar y me pregunto ¿Que cosa le hizo él?”, agregó la figura de ATV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO