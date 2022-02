Luego de la acalorada conversación entre Melissa Paredes y la reportera de Magaly Medina, el equipo de ‘Magaly TV La Firme’, logró captar a la modelo un poco más calmada y pudieron conversar de más temas con ella, entre ellos el del matrimonio.

Magaly anunció la pequeña entrevista de Melissa Paredes y defendió a su reportera, alegando: “No hay pregunta mal hecha, sino mal contestada”, esto debido a las preguntas a la yugular que le hizo ayer una de sus reporteras en una inauguración en el centro de Lima.

En la entrevista se habló de matrimonio y según Melissa, ellos aún no viven juntos y que pase lo que Dios quiere, Magaly lo tomó así: “Yo no soy Dios, no tengo una bola de cristal, pero te voy diciendo, no te vas a casar con él, eso va a durar un tiempesito nomás”.

Magaly también se atrevió a explicar los motivos por los que terminaría la relación entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: “eso va a durar un tiempesito nomás, hasta que el activador consiga nueva pareja de baile o alguien que lo lleve a España”.

