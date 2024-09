Es una de las familias de artistas más querida en el Perú. El hijo, ganador de dos Grammy Latino; la madre, con una nominación a este importante premio y una carrera musical que empezó a despuntar en plena madurez. Tony y Mimy Succar nos han demostrado que, con trabajo, esfuerzo, fe y mucho amor, los sueños se pueden hacer realidad.

Tras un exitoso concierto en el Gran Teatro Nacional, la carrera musical de Mimy Succar despegó meteóricamente de la mano de su hijo, el destacado productor Tony Succar. Esto se ve reflejado en el disco “¡Alma, Corazón y Salsa!”, que recopila lo que fue dicha presentación en uno de los escenarios más importante de la capital peruana.

“Fue la primera vez que he estado en un teatro de ese nivel, tan grande, tan hermoso, con una producción tan maravillosa. Yo me sentía soñando, era muy emocionante”, recuerda Mimy de aquella presentación y afirma que aún no puede creer todo lo que viene cosechando.

Detrás de todo este éxito que crece como la espuma está Tony, su hijo y productor. “él es el genio, el cráneo” afirma esta madre orgullosa.

- Cuando ustedes organizan la presentación en el Gran Teatro Nacional, ¿ya tenían pensado sacar el disco o fue por añadidura?

Como Tony ya tenía experiencia (de grabar sus conciertos), con Unity, con el Live in Perú, él al toque pensó ‘yo tengo que hacer esto para mi mamá también’. Pero él nunca nos dice nada a nosotros. Él lo tiene todo en su mente, nada más. Fue sorpresa, completamente sorpresa.

- ¿Y no es como en el TikTok que comparte Tony en sus redes, que dice que tú eres la que le pide las cosas?

(Risas) No, él lo tiene ahí calladito, pensando; pero yo a veces digo ‘ay, mira que lindo salió esto, Tony, por qué no lo haces (para mí)’. A veces me da pena porque sé que tiene tantas cosas que hacer, tantos proyectos, pero tiene tanta voluntad, tanta energía, tanta disciplina, que yo no sé de dónde le sale esa fuerza para seguir adelante con todos los proyectos, porque no solamente tiene el mío, también de otros artistas. Y todos quedan tan contentos, tan satisfechos con Tony.

SIEMPRE GRABANDO

Tony Succar siempre está un paso adelante. Su afán por grabarlo todo le permitió sacar esta producción musical, pero también preparar lo que será su primer documental para el cine, titulado “Mimy & Tony: La creación de un sueño”.

- Cómo surge el documental “Mimy & Tony: La creación de un sueño”

En realidad, hice el documental no durante el proyecto (del disco), o sea lo estaba grabando, pero no lo estaba editando, ni nada. Porque no sabía lo que iba a pasar, pero sí tenía un buen presentimiento.

Mimy y Tony Succar estrenan el tráiler y afiche oficial de su documental. (Foto: Instagram)

Por si acaso, todo lo voy a grabar dijiste...

Sí, y siempre hago eso. Como productor y director, siempre sé que es importante tener una visión y por si acaso grabar todo. Porque no sabes lo que puede pasar más adelante. La historia se fue desarrollando por sí misma, de una manera natural, orgánica. Dios fue como guiando, haciendo el guion. Creo que la gente se va a emocionar mucho si ven esta historia tal cual se desarrolló. Pero nunca pensé que iba a ir al cine, nunca se me hubiese ocurrido ir a los cines con este proyecto.

¿Y cómo se da?

Yo estaba en proceso de buscar distribución. Estaba viendo qué plataforma de streaming (podría lanzarlo) y dentro de estas personas con las que estaba hablando hablé con Andes Films, que es una distribuidora muy importante en Perú, para ver qué opciones hay en el país. Hablo con ellos y me dicen ‘sí, claro, nos encantaría verlo. Mándanos la película’. Se las mando, y después que lo ven, dicen ‘Tony, esto está increíble, ¿por qué no salimos en cines con este proyecto?’. Como no tengo experiencia, estaba como medio en shock. Me dijeron ‘es algo que al público le va a gustar, va a motivar a muchas personas, además de la calidad del documental por donde lo ves, por el sonido, por la parte visual, cinematográfica. Todo está súper alto nivel’.

Con ese voto de confianza, y la emoción de compartir con el público, especialmente de Perú, la historia de éxito de su mamá, y por ende la de su familia, Tony se lanzó a la pantalla grande y este 12 de septiembre es el Avant premier del documental “Mimy & Tony: La creación de un sueño”.

“Es la primera vez que estoy presentando algo en los cines, y es algo bonito porque sé que va a llegar al corazón de las personas y va a motivar a mucha gente. Por ese lado me tiene bastante emocionado”, revela Tony, que junto a su familia llegó al Perú para la presentación oficial del documental, que será visto por primera vez acá, en su país de origen.

¿Mimy, qué expectativas tienes con verte en pantalla grande?

Ay, Dios mío, nunca me imaginé. Estoy tan emocionada, porque Tony nunca nos enseña nada, así que yo no sé nada de qué es lo que va a pasar, qué es lo que él ha puesto. Me dice ‘mamá, he agarrado varios videos de cuando tú empezaste con mi papá hace 33 años’. Así que iré con mi sábana, mi esposo y yo, para recordar cuando trabajamos con los chicos que estaban pequeños. Nos va a traer muchos recuerdos a mi esposo y a mí.

¿Tony, el documental tendrá entonces vídeos caseros de ustedes? ¿Va a contar el inicio de Mimy, de Tony, de la familia Succar?

Hay muchas partes donde hay lo que se llama Flashback, recordando el pasado, la historia del amor de mis padres, su inmigración a Estados Unidos. Pero enlaza todo, porque de lo que estamos hablando es de la creación del sueño, cómo se creó este gran sueño que mi mamá está viviendo en este momento. Para mí eso fue único, de la mano de Dios, porque la música es una magia, es una cosa que ocurre en un momento, que a veces no tiene explicación. Tenemos participación de la India, de Nora Suzuki, del Canario, todos estos grandes artistas. Vamos visitando también los diferentes países, vamos a Cali, Colombia, vamos a Japón. Es un viaje musical, con emociones, historia, que pintan todo este sueño que se ocurrió hasta llegar a los Grammy, estar nominada por primera vez cuando (ella) ni estaba pensando que algún día lo podía lograr. Los sueños ya se habían olvidado, no existían. Tal vez un día era un plan, porque cuando eres joven sueñas mucho más, pero ya después, cuando va avanzando tu edad, ahí es cuando vas dejando los sueños y vas conformándote con la vida. De eso más o menos se trata (el documental) y cómo se dio ese impulso después.

“Mimy & Tony: La Creación de un Sueño” es un documental dirigido por Tony Succar.

¿La protagonista del documental eres tú, Mimi?

Ay, sin querer, imagínate.

¿Ni en tus sueños más remotos te imaginaste esto?

No, nunca; o sea, yo soñaba sí algún día poder cantar en un escenario, así como la veía a Celia a Gloria Estefan, a las grandes, un concierto de millones de personas, hasta ahí nomás ya soñaba, pero nunca imaginé estar en pantalla grande. Es increíble todo lo que me está pasando. Doy gracias a Dios de tener una familia tan maravillosa, unos hijos tan maravillosos.

Estoy segura de que el día del Avant premier van a tener que llevar harto papel tissue por la lluvia de emociones, Mimy.

Es verdad, de felicidad, sobre todo, y de agradecimiento a todos ustedes, al Perú, a todas las personas que nos acompañan y que nos apoyan.

“Mimy & Tony: La creación de un sueño” ya recibió premios como “Mejor Documental de Largometraje” en el LANAFF Latino & Native American Film Festival, el Universe Multicultural Film Festival, y está oficialmente seleccionado en Georgia Latino International Film Festival 2024, 10th Music Film Festival, Hispanic International Film Festival en Estados Unidos y 15 Festival Internacional de Cine de Santander 2024.