El laureado actor peruano Luis Galli, única figura masculina graduada con honores en el afamado Actor’s Studio Drama School The New School University, como parte del directorio de los reconocidos premios HOLA, que premia y honra al talento latino en la competitiva industria cinematográfica; entregará una de las más importantes distinciones en su próxima gala este 30 de setiembre.

En esta ceremonia donde concurren connnotadas figuras distinguirá al actor Eduardo Verástegui (Sonidos de Libertad), César Millán; entre otros talentos que brillan con luz propia no solo en Hollywood, sino en la escena mundial; en una gala que se desarrollará en el HK Hall en Nueva York.

“Es un honor para mí como peruano en ser parte de esta premiación que releva el trabajo de cada artista en un mundo tan competitivo como es la industria y cómo no demostrando que con tesón y talento se pueden lograr las metas y proyectos”, expresa Galli, quien además anuncia novedades en su faceta como escritor y defensor del medio ambiente.

“Este 4 y 5 de octubre estoy invitado a la Feria Iberoamericana el Libro en Otawa, Canadá donde presentaré el libro “El bosque de Cucho” en español y anunciaré el lanzamiento de la versión en inglés del mismo libro. Gracias a la invitación de la embajada del Perú en Canadá”, explica el reconocido actor, quien fuera galardonado este 2022 por la película “A Stranger at the Funeral” como el Best Actor at Accolades Global Film Competition.

“Quiero llamar la atención a cuidar el medio ambiente y salvar el Amazonas y proteger nuestra cultura ancestral. Me encantaría llevar esta historia a una película, serie y traducirlo si es posible al Braille para que exista inclusión real y verdadera con tan importante mensaje”, expresa confiado en llevar este cuento a la escuelas en los Estados Unidos, a través de lecturas dramatizadas.

Tras esta importante participación, Luis Galli será parte del 11 al 13 de octubre de la Feria del Libro en Nueva York, donde nuestro compatriota disertará sobre el arte, el drama y fundamentalmente acerca a su trayectoria como actor internacional.

Finalmente, el libro “El bosque de Cucho” tendrá pronto sus espacios virtuales para alcanzar a mayores públicos y “con el fin de democratizar la lectura”.

