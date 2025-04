La exitosa comedia “Una semana nada más”, dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de la temporada en el Teatro Nos de San Isidro, al vender más de cinco mil entradas en tan solo sus primeras dos semanas de funciones. La obra, que continúa deslumbrando a su público, entra en su recta final con las últimas funciones hasta el 13 de abril.

“Una semana nada más”, producida por Gianella Neyra, Ani Alva y Renato Nonajulca, y basada en el texto del dramaturgo francés Clément Michel, es una comedia de enredos que aborda temas universales como la convivencia y el miedo al compromiso, de manera ligera pero profunda. La puesta en escena ha cautivado al público con su aguda mezcla de humor y reflexión, logrando una conexión única con los espectadores desde su estreno.

Armando Machuca, quien da vida a uno de los personajes principales de esta obra, expresó su entusiasmo por el éxito que ha tenido la pieza en estos primeros días de función: “Estoy feliz con los resultados de estas dos primeras semanas. La gente se ríe de principio a fin, y eso es lo que más nos importa, hacer reír al público. Conectamos día a día con la gente, es una experiencia increíble”, afirmó Machuca.

El actor también habló sobre la química y el aprendizaje que ha experimentado durante esta producción: “A Cristian Rivero lo conozco desde hace años, siempre quisimos trabajar juntos, ahora, al fin, nos juntamos en un proyecto, ¡es increíble! A Magdyel Ugaz la he admirado siempre, es muy versátil, orgánica y natural, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho de ella”, añadió Machuca.

Sobre el tema central de la obra, que explora las dudas y los temores en torno a las relaciones amorosas, Machuca compartió una reflexión personal: “Todos, de jóvenes, no hemos sabido si terminar o no una relación, hemos tenido miedos y dudas, pero ya de viejos, es más simple, no tienes dudas, sabes lo que quieres. Eso es lo que explora la obra, la incertidumbre del compromiso y cómo enfrentamos esas decisiones en la vida”.

En un contexto actual, donde la inteligencia artificial y las pantallas digitales nos hacen cuestionar la realidad, el actor destacó la importancia de vivir experiencias tan reales y cercanas como el teatro.

“En un mundo donde todo se digitaliza, no hay espacio más real que el teatro. Todos debemos vivir estas experiencias tan cercanas, tan reales”, expresó.

“Una semana nada más” este fin de semana, desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de abril, en el Teatro Nos. Las entradas están a la venta en Teleticket.

