Daniela (35, Independencia). Doctora Magaly, mi novio Diego es un hombre maravilloso, pero hay algo que me tiene frustrada. Solo ve películas de cine independiente y, lo peor de todo, ¡no le gusta salir de fiesta!

Al principio, no le di mucha importancia, pensé que era algo temporal. Yo soy de las que disfrutan bailar y salir con amigos, mientras que Diego prefiere quedarse en casa viendo películas de directores que ni sé cómo pronunciar. No podemos ponernos de acuerdo para hacer planes juntos, y eso empieza a afectarme.

Recuerdo una vez que me emocioné mucho porque era el cumpleaños de mi mejor amiga y quería que mi chico fuera conmigo. Le conté todos los detalles de la fiesta, pero su respuesta me dejó helada: “¿No preferirías quedarte en casa y ver una película de un director sueco que acaba de estrenar? Es un film increíble”. No sabía si reír o llorar.

Obviamente, fui sola a la reunión, pero la verdad me dolió que no me acompañara. Cuando llegué a casa y le quería contar lo bien que la había pasado, él ya estaba dormido, después de ver su dichosa película. Me sentí sola, aunque estuviéramos juntos.

Hemos hablado de este tema varias veces, pero siempre me dice que no le gusta salir y que prefiere planes más tranquilos. Yo también disfruto de esos momentos, pero no quiero que nuestra relación sea solo un ciclo de películas y cenas en casa.

Me pregunto si soy egoísta por querer que participe más en mi vida social o si él debería esforzarse un poco más por salir de su zona de confort. ¿Qué opina?

OJO AL CONSEJO

Estimada Daniela, es importante que en una relación ambos se encuentren cómodos con sus preferencias. Habla con Diego sobre cómo te sientes y de tu necesidad de querer compartir diferentes momentos a su lado. Proponle alternar actividades, que a veces él te acompañe a tus eventos sociales y, en otras ocasiones, disfrutar del cine independiente que tanto le gusta. Suerte.