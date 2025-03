Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 30 años, quien vive en el distrito de Miraflores.

Doctora Moro, estoy pasando por una situación que me incomoda mucho. Mi ex, con quien estuve tres años, ahora sale con alguien increíblemente parecida a mí, incluso en personalidad, según me han contado algunos amigos que tenemos en común. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero con el tiempo me he dado cuenta de que todo lo que hace es tan similar a lo que yo hacía, que siento que me está reemplazando de una forma extraña.

Lo que más me molesta es que he notado que él parece estar influenciando en cómo se viste y se peina, como si quisiera que ella fuera una “versión mejorada” de mí. Hemos coincidido en los mismos lugares, y ella parece adoptar mi estilo, no solo en ropa, sino también en las actividades que solíamos disfrutar juntos. Me incomoda pensar que mi ex está tratando de revivir nuestra relación con ella, como si no pudiera dejar atrás lo que tuvimos, pero de una forma muy rara.

Este comportamiento me genera una gran incomodidad, ya que lo veo como algo tóxico y obsesivo. Me da miedo pensar que no me valoró por lo que realmente soy y que, en vez de seguir adelante, está buscando reemplazarme. Me duele ver que, en lugar de avanzar y buscar algo nuevo, parece estar tratando de revivir lo que compartimos. No sé si debo ignorarlo o si debería hablar de esto directamente con él. ¿Qué me recomienda, doctora?

Querida María, lo que estás viviendo parece generar mucha incomodidad y ansiedad. No obstante, es importante que dejes atrás lo que tu ex haga con su vida, ya que no tienes control sobre sus decisiones. Enfócate en ti misma y en tu bienestar. No es necesario que hables con él, ya que la mejor forma de sanar es alejarse de todo lo que te cause malestar. Suerte.