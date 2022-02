Después de 11 años de relación, el exchico reality Rafael Cardozo le pidió matrimonio a su novia Carol Reali más conocida como “Cachaza” durante su estadía en un crucero por Estados Unidos.

El brasileño que se encuentra feliz viviendo esta nueva etapa de su vida al lado de su prometida se animó a contar que todavía no tienen fecha para su matrimonio.

“En cuanto a la fecha de la boda, todavía no tengo, pero espero que sea este año todavía. Este año me caso”, contó Cardozo sobre sus planes de boda.

Rafael Cardozo vuelve a ‘Esto es guerra’

Rafael Cardozo reveló que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta de parte de Peter Fajardo, y que espera ver nuevos integrantes en “Esto es guerra”.

“Hasta hoy (sábado) no he tenido ninguna comunicación; hasta el momento, no voy a estar, si regreso debo poner mis cláusulas en el contrato. Si regreso, voy a pedir que no estén algunas personas, no hay nada personal, es para que el programa vuelva a ser lo de antes. Yo tengo un gran cariño, porque ahí empecé, me hice conocido y cambié mi vida”, declaró para El Popular.

