Reveló todo. El imitador y conductor de ‘América Hoy’, Edson Dávila, estuvo en el podcast ‘Por mi madre’, donde reveló algunos detalles que no pudo contar en señal abierta y entre ellos sacó a la luz cuánto ganaba antes de que su fama explote.

El comediante ‘Dafonseka’, lanzó la pregunta que buscaba dar a conocer cuánto ganaba ‘Giselo’ cuando recién entró a la televisión.

“Yo no trabajaba ahí todavía, pero te pagaban por el día, S/200 soles te daban”, el siguiente dardo lo lanzó el ‘Tobi’, quien le preguntó: “¿Cuántas horas?”, a lo que Edson respondió que tenía que ir a ensayar y hacer la presentación.

‘Giselo’ no vio la paga como algo en contra, y reveló por qué: “yo le decía a mi mamá, mamá, esto no se trata de la plata, pero necesito que alguien poco a poco me vea”, además contó que se sustentaba con otros trabajos.

