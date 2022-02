Totalmente indignada y sin miedo a las réplicas a su respuesta, la conductora Magaly Medina respondió fuerte y claro a sus ‘compadres’ Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez y a su ‘amiga’ Jessica Newton, quienes la acusaron de violar un momento íntimo al mostrar presuntamente al bebé recién nacido de la pareja.

“¿Por qué se esperaron tres meses para que yo hiciera un comentario sobre la segunda o tercera pedida de mano que hace Deyvis frente a un público que ya sabía que estaba comprometido para recién sacar que estaban molestos? ¿Cómo me entero yo? ni señales de humo recibí, absolutamente nada, me parece desfasada la molestia y victimizarse de esta manera”, indicó en un inicio.

¿Por qué Magaly Medina no participó en el baby shower de Cassandra?

En su programa de este 18 de febrero, la conductora de “Magaly TV, La Firme” recordó como le ofrecieron ser la madrina de Milan y reveló por qué no participó en el baby shower de la influencer.

“Desde el momento en el que me piden participar de la elaboración de ese baby shower del cual tengo que decir para ser sinceros que no participé, no lo hice, todo lo hizo Cassandra con Jessica su mamá”, contó.

“No tuve participación monetaria porque me olvidé de depositar la plata. Soy así, bastante volada. No tuve participación, más que mi presencia”, precisó Magaly.

