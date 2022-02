La prometida de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid, reapareció este domingo 20 de febrero de 2022 en las redes sociales tras el escándalo que protagonizaron al pelearse públicamente con Magaly Medina.

“Domingos contigo”, indicó Cassandra Sánchez de Lamadrid en Instagram Stories, donde publicó un video de los pies de su hijo Milan.

Foto: Instagram @casemaze

Asimismo, la hija de Jessica Newton realizó una segunda publicación en la que dio un “consejo de madre” a sus seguidoras.

“Aunque no lo crean esto es maicena. Hace unos días Milan se escaldó y como mamá primeriza me puse un poco nerviosa. (Ok muy nerviosa). Sin embargo, me comentaron que la maicena podía absorber rápidamente los líquidos del pañal haciendo que él esté más cómodo”, escribió.

“Quedé alucinada cuando de un día para el otro el cambio era notable. Ahora cada vez que le cambio el pañal le agrego un poco. Muchas seguro ya lo sabían, pero yo recién le he dado otros usos a la maicena”, se lee en la publicación de la novia de Deyvis Orosco.

Foto: Instagram @casemaze

