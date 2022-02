La conductora Magaly Medina respondió fuerte y claro a Deyvis Orosco, su esposa Cassandra Sánchez y su suegra Jessica Newton luego de que la acusaran de no respetar su privacidad al mostrar una conversación íntima en su programa “Magaly TV, La Firme” sin el consentimiento de ambos.

La presentadora de ATV contó su versión de los hechos y lamentó que su la organizadora del “Miss Perú” defienda a capa y espada a su yerno, el “bomboncito de la cumbia”, a quién tildó de “encantador de serpientes”.

“Jessica Newton también se ha metido en este lio cuando el lio no es con ella, pero para defender a su yerno. Ojalá alguna vez no la decepcione, yo de verdad quiero eso, que no le cause ningún dolor ni gran decepción. No quiero tener boca salada ni palabras de bruja”, comentó la “urraca” dejando entrever que Deyvis Orosco no es lo que aparenta.

Asimismo, Magaly Medina, señaló que el hijo de Johnny Orosco le prometió en varias ocasiones que ella iba a tener la exclusiva del nacimiento de su hijo, quien iba a ser su ahijado.

“Después de eso (del baby shower) siempre era: ‘Magaly, tú vas a tener todo, vas a tener la primicia, te voy a dar todo’. Deyvis tiene esa verborrea, es un encantador de serpientes, siempre te está prometiendo y diciendo cosas”, arremetió.

