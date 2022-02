La conductora de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina, se mostró totalmente apenada e indignada con los recientes comentarios de su ‘amiga’ Jessica Newton, quien se despachó con todo en sus redes sociales y aseguró que la “urraca” no sabe diferenciar entre amistad y trabajo.

“Mejor no me lo digas en privado, hay que ser consecuente con lo que uno dice. A mí me encanta que la gente me diga en mi cara pelada lo que piensa, a mí no me gustan lo dobleces”, comentó en un inicio.

Luego, confesó que muchas personas le advirtieron que no se acerque a la madre de Cassandra Sánchez pues esa relación de ‘amigas’ iba a terminar mal: “A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo, no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos”, agregó.

Finalmente, la presentadora de ATV recordó que todo lo que ha conseguido en televisión ha sido en base a su esfuerzo y no le debe favores a nadie.

“Yo no soy una persona interesada porque saben que no necesito más de mí misma, porque saben que yo me he conseguido lo que quiero en la vida, no estoy de pedilona por ahí. Cuando yo soy amiga de alguien es porque realmente me caes bien, justamente cuando doy mi cariño es porque no siento que necesite nada de la otra persona”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO