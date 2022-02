Jessica Newton se pronunció por primera vez sobre su distanciamiento con Magaly Medina, a quien le unía una amistad de varios años. Aunque la organizadora del Miss Perú solo había mandado ‘indirectas’, esta vez habló de la ‘Urraca’ con todas sus letras.

La exreina de belleza aclaró que ella no se ‘peleó' con la periodista por el incidente que existió con Deyvis Orosco y Cassandra, quienes se molestaron con Magaly porque difundió en su programa la videollamada que hicieron a las pocas horas del nacimiento de su bebé Milan.

“Nosotros no nos separamos por este incidente con Cassandra y Deyvis. Sí, me fastidió muchísimo, me dolió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly, tan expuesta a su trabajo, no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y ser periodista. Creo que eso se enseña con cariño, yo sé que algunos no están de acuerdo, incluidos mi hijos, pero eso era mi forma de pensar”, comentó en un video publicado en su historia de Instagram.

“Si yo me distancié de Magaly fue por algo que sucedió entre Magaly y yo, fuera de la pantalla, pero que aún así nos hemos seguidos diciendo honestamente ‘te quiero’”; agregó Newton.

Sin embargo, dijo que ella no hablará mal de Magaly Medina y que prefiere recordar los buenos momentos.

“No es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar. Si esperan que yo salga a decir que es una mala persona, que es una persona tóxica, a decir que ella me ha usado, o tiene algún interés, me quedo con las risas, me quedo con los momentos de alegría”.

TE PUEDE INTERESAR