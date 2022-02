Cassandra Sanchez de Lamadrid, la hija de Jessica Newton, enfureció con Magaly Medina, con quien decidió terminar la amistad - aparentemente - desde el mes de noviembre.

Finalmente, se confirmó el distanciamiento entre la periodista de espectáculos con la familia Orosco - Lamadrid Newton. Ya Magaly Medina había adelantando, en la edición del miércoles de su programa Magaly TV La Firme, que a ella no le habían dejando ver al bebé Milan, pese a que Deyvis Orosco y Cassandra la habían elegido como madrina.

“Yo quiero decir que desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo y a mí me dejaron en visto, no entiendo porqué”; había asegurado Magaly Medina, dejando en shock a todos.

La hija de Jessica Newton confirmó este hecho: “Se dejo en visto a la señora Magaly en noviembre porque el día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga madrina de nuestro hijo, y durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera graba pantalla, pero grabó”.

Es decir, la molesta de Cassandra se debe a que la periodista grabó la conversación íntima y la difundió en ‘Magaly TV La Firme’ sin el consentimiento de ambos.

“(Nosotros) compartimos de corazón ese momento privado tan importante para nosotros y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos que haya respetado la privacidad de nuestra familia”, comentó Cassandra Sanchez de LaMadrid.

“Ese día lloré y me molesté muchísimo ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid serán padres por segunda vez?

Patricio Parodi niega haber pagado para ser nominado en ‘los rostros más bellos del 2022′: “jamás lo haría”

VIDEO RECOMENDADO

Pamela Franco desea tener otro hijo