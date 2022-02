La periodista Magaly Medina se pronunció sobre el supuesto distanciamiento con Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, con quienes antes era muy unida y hasta iba a ser la madrina del pequeño Milan.

“De repente mañana va a salir más cosas en los periódicos porque todo esto, mi comentario que ellos han tomado como una crítica terrible porque algunas personas se creen intocables y no se les puede tocar, consideran que uno no puede decirles nuestra opinión cuando se trata de personajes públicos y creo que yo he estado callada por mucho tiempo porque soy bastante considerada y no me gusta que las personas muy susceptibles entiendan que pueda tratarse de otra cosa que escondo, pero no escondo nada, yo siempre he sido súper transparente”, afirmó Magaly Medina.

“Lo que acá quiero aclarar es que yo no estoy peleada con Jessica Newton, a mí me han preguntado ¿estás peleada con Jessica Newton? No estoy peleada, lo aclaré hace bastante tiempo, no estoy peleada con Jessica Newton, yo generalmente comienzo a salir por temporadas con ciertos amigos y después tenemos otros intereses”, aseguró la ‘urraca’.

En ese sentido, Magaly Medina reveló que a veces se separa de sus amigos: “Soy una amiga, y los que me conocen de cerca, saben que soy muy fría, que no soy muy cariñosa, que no soy muy dada a las llamadas, que no soy muy dada a lo meloso. No, soy una amiga bastante fría”.

Por esta razón, la ‘urraca’ decidió contar que ella esperaba conocer al hijo de Cassandra y Deyvis, pero nunca le respondieron los mensajes: “Me han preguntado también hoy día si es que yo voy a ser la madrina del hijo de Deyvis y Cassandra. Yo quiero decir que desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo y a mí me dejaron en visto, no entiendo porqué, pero siendo la dama que soy, o sea, yo no insisto, tendrán sus razones los papás para no contestarme por las flores, para no... entendí que un primer momento Casey podría sentirse mal, estaba recuperándose, el COVID, entendí, pero lo que no entiendo es cuando alguien me deja en visto y no me contesta, mantengo mi distancia”.

“Más que a Casey, he criticado a Deyvis. Ahora, que Jessica haya salido a defender a su yerno, que ella considera parte de su familia porque es el padre de su nieto, está en todo su derecho y yo no tengo ni por qué reprocharlo”, sentenció Magaly Medina.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR