La influencer Gianella Marquina reveló que se encuentra muy cansada tras su primera semana de trabajo. Y es que la hija de Melissa Klug inició sus prácticas profesionales pues ya está terminando la carrera de Derecho.

“Decía que me desaparecí, que lo sentía mucho, pasa que trabajo de 8 a 6″, dijo Gianella Marquina en Instagram Stories este jueves 16 de febrero. “Llegué exhausta en mi casa e igual tenía que grabar contenido para ustedes”.

“Ahora estoy que me divido en 20 mil partes, pero todo se puede, literal hasta en mis ojos se ve, ya ni puedo abrirlos bien, me muero de sueño”, contó la hija mayor de Melissa Klug.

En ese sentido, Gianella Marquina explicó que se está adaptando al trabajo, ya que antes dormía mucho: “De hecho es mi primera semana, me estoy adaptando (...) me estoy adaptando a mi horario, como ustedes sabrán yo solía ser bien marmota, dormía hasta muy tarde y me acostaba también súper tarde”.

Sin embargo, la influencer aclaró que no es una queja, ya que le gusta mucho su trabajo: “Esto es un giro de 360 grados para mí, pero me encanta, me encanta, no me quejo para nada porque me fascina mi trabajo, lo amo. De hecho lo que más me gusta es que el ambiente laboral es súper lindo y me siento bien, me siento feliz, pero sí, no les voy a negar que me canso bastante, o sea, llego a mi casa cansada, pero es más que todo por la cantidad de horas que estoy ahí, pero fresh, sé que me voy a acostumbrar rápido”.

