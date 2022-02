Magaly Medina criticó duramente la pedida de mano de Deyvis Orosco a su novia y madre de su hijo, Cassandra Sánchez de Lamadrid. A propósito, la hija de Jessica Newton tomó una contundente decisión.

Tras el programa “Magaly TV La firme” transmitido el martes 15 de febrero, Cassandra Sánchez de Lamadrid dejó de seguir a Magaly Medina en Instagram.

Como se observa, actualmente la hija de Jessica Newton ya no sigue a la ‘urraca’ en esta red social, aunque Magaly Medina continúa siguiendo a Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Magaly Medina criticó a Cassandra y Deyvis Orosco

Durante su programa, Magaly Medina criticó a Deyvis Orosco por pedir la mano de Cassandra Sánchez de Lamadrid en un concierto: “A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”.

“Cassandra se presta al juego y hace cara de sorpresa, como si esta fuera la primera vez que le pidiera matrimonio (...) Ellos dos son figuras del espectáculo y no me voy a callar mi opinión, a pesar que me hayan nombrado madrina y ser amiga de Jessica. Lo siento, pero esta es mi chamba y la verdad esto me ha parecido de mal gusto, me parece mucho show”, manifestó la ‘urraca’.

