Jessica Newton y Magaly Medina estaría haciendo cada vez más evidente su distanciamiento. Esta vez la presidenta de la organización Miss Perú habría expresado su deseo de que la ‘urraca’ ya no sea madrina de su nieto Milan.

El usuario de Twitter @MeDicenPajita reveló que Jessica Newton le dio “me gusta” a los comentarios donde pedían que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco cambien de madrina.

“Cambio de madrina!”, escribió este usuario en la última publicación de Jessica Newton, donde la presidenta del Miss Perú señaló lo siguiente: “El silencio muchas veces es la mejor respuesta”.

En efecto, Jessica Newton le dio “me gusta” a este comentario, desatando los rumores de un posible cambio de madrina para el pequeño Milan.

Paren todo 🔥🔥🔥

La Newton le da like a mi comentario sobre cambiar de madrina! ¿Lo estará pensando? pic.twitter.com/3I1gNrxVBN — Pajita (@MeDicenPajita) February 16, 2022

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco?

Durante su programa, Magaly Medina criticó duramente a Deyvis Orosco por haber pedido matrimono a Cassandra Sánchez de Lamadrid en un concierto: “A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”.

“Cassandra se presta al juego y hace cara de sorpresa, como si esta fuera la primera vez que le pidiera matrimonio (...) Ellos dos son figuras del espectáculo y no me voy a callar mi opinión, a pesar que me hayan nombrado madrina y ser amiga de Jessica. Lo siento, pero esta es mi chamba y la verdad esto me ha parecido de mal gusto, me parece mucho show”, expresó.

