¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al criticar fuertemente a Deyvis Orosco y su ahora novia, Cassandra Sánchez De Lamadrid, a quien le pidió la mano en pleno concierto en Ayacucho.

Y es que la popular ‘Urraca’ cuestionó al cumbiambero por entregarle un anillo nuevamente a la hija de Jessica Newton, pese a que ya se habían comprometido el pasado 24 de octubre del 2020, dejando entrever que podría tratarse de una estrategia de marketing.

“A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”, comenzó diciendo.

“Él está iniciando una gira por el aniversario de Néctar, la agrupación de su padre. No sabemos si esto lo hace para difundir sus conciertos, porque sabe que estás historias la gente las consume”, agregó.

Por otra parte, la periodista de espectáculos afirmó que, en su opinión, ha sido de muy mal gusto que Cassandra se preste para este “show”, y aseguró que no temía dar su dura opinión, ya que ese es su trabajo con la gente del medio.

“Cassandra se presta al juego y hace cara de sorpresa, como si esta fuera la primera vez que le pidiera matrimonio (...) Ellos dos son figuras del espectáculo y no me voy a callar mi opinión, a pesar que me hayan nombrado madrina y ser amiga de Jessica. Lo siento pero esta es mi chamba y la verdad esto me ha parecido de mal gusto, me parece mucho show”, finalizó diciendo Medina.

