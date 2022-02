La periodista Magaly Medina se burló de Melissa Paredes por pedir que la “dejen en paz” con el bailarín Anthony Aranda luego que se emitieron los audios y conversaciones entre Paula Manzanal y el popular ‘activador’.

Según Magaly Medina, tiene otra conversación que se dio en octubre, días antes del ampay entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, aunque esta no se hizo pública: “Hemos visto que los audios eran el 21 de septiembre, el ampay fue el 19, la última conversación que el ‘activador’ tiene con Paula Manzanal es el 14 de octubre, conversación que no hemos puesto al aire, pero sí hay una última conversación del 14 de octubre, entonces ¿qué me dice? Lo que pasa es que ella es la única que no se ha dado cuenta y hoy la prensa se lo recuerda y se lo restriega en su cara”.

En ese sentido, la ‘urraca’ leyó un titular de diario OJO: “‘Bailarín jugaba a dos cachetes’ y la única que no se daba cuenta de eso o no se quiere dar cuenta de eso porque no le importa, porque no le da la gana, porque ha puesto demasiados huevos en la canasta, todos a un solo ganador, y ella no quiere por eso darse cuenta de lo evidente”.

“Lo evidente es que él la afanaba a ella y la afanaba a Paula, no quería perder ni soga ni cabra, si perdía a una, tenía a la otra, aunque a una le decía cómo se te ocurre, Melissa es casada, tiene hijos, una señora con hijos, no me voy a meter con ella, ja, a la hora de la hora se metió con ella. Así que la única que dice ‘déjenme en paz’, nosotros te dejamos en paz, Melissa, pero tiene que darse cuenta que de cuál es su realidad y ella nos está dando la imagen de que vive la historia de amor perfecta y la historia de amor perfecta no es, por donde se le mire no es”, manifestó.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó el estilo de vida de Melissa Paredes y Anthony Aranda pese a que la actriz no estaría trabajando: “Deben estar viviendo de la plata que le dio el ‘Gato’ cuando se separaron, porque le dio una plata, le dio creo que 30 mil dólares, 40 mil dólares. Nosotros hemos hecho una nota porque creo que Melissa no se ha dado cuenta aún, vive en las nubes, y no se ha dado cuenta de todo lo que ha perdido”.

