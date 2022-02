La periodista Magaly Medina volvió a arremeter contra los comediantes Ricardo Mendoza, conocido presentador de “Hablando Huevadas”, y Norka Gaspar; sin embargo, se mostró en contra de los líderes de opinión y usuarios que en las últimas horas han pedido censurarlos y denunciarlos.

“Estoy en contra de aquellas personas que dicen censúrenlos, sanciónenlos, que hay que investigarlos, que la Fiscalía. Yo creo que este país hay libertad de expresión y lo que justamente caracteriza una democracia es que todas las personas podamos expresarnos. Cada persona tiene que saber hasta dónde llegan sus límites porque creo que no podemos burlarnos jamás de la agresión sexual a los pequeños, nuestros pequeños tenemos que defenderlos como tenemos que seguir defendiendo a las mujeres abusadas, a las mujeres golpeadas y como seguimos teniendo que enfrentar a los pervertidos y combatirlos desde todas las trincheras”, señaló.

“Yo no voy a pedir acá, como otros que está aprovechándose y subiéndose al coche, porque también son comunicadores, tienen su estilo y tienen su gente, ellos no serían lo que son si no tuvieran un público que los sigue, como en algún momento público que seguía a los cómicos ambulantes, pero esto es lo que hacen, ese es el humor que hacen y vaya uno a decirle a la gente que sí le gusta lo que ellos hacen y por eso pagan sus entradas y van a verlos”, comentó la ‘urraca’ en su programa.

Pese a que pidió que no sean censurados, Magaly Medina aseguró que, incluso como comediantes, tienen una responsabilidad frente al público: “A nadie le ha dado risa lo que a ellos les pareció chiste (...) ellos tienen la responsabilidad de tener más tino a la hora que elaboren sus chistes y que hagan un monólogo”.

“Seguramente se ha creado un mercado en nuestro medio donde ese tipo de comicidad vulgar, sumamente grosera le encanta, hay un público que le encanta, qué le vamos a hacer, ¿vamos a prohibirlo? Tampoco, pero eso sí, tampoco podemos permitirles que ellos se pasen de la raya y de los límites e ironicen y se burlen y se carcajeen de algo totalmente aberrante, eso es indigno, eso lo censuramos, lo condenamos, nos asquea un comportamiento así de dos comunicadores que tienen una amplia acogida del público. De ahí, como dije, a pedir que los censuren, que los saquen, que los enjuicien, que los boten del país como hay un montón de voces que se indignan (...) tampoco me araño así porque soy comunicadora, trabajo en un medio de comunicación y no me parece, la censura no es el remedio para nada, absolutamente, pero sí muy mal porque creo que estos chicos también se han desubicado bastante”, manifestó Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas habría vuelto a terminar su relación con empresario

TE PUEDE INTERESAR