Este miércoles 16 de febrero, el periodista Samuel Suárez se burló de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda por la actitud que han mostrado en las redes sociales tras los audios y conversaciones filtradas por Paula Manzanal.

A través de Instarándula, el popular ‘Samu’ comentó sobre los audios: “Encima le reiteraba el activador a Paula que Melissa tenía esposo y que por eso no estaría con ella. Jajaja. Lo que el activador olvidó es que Paula tiene más calle que todos los gileros y monces juntos, e igual guarda todo”.

“Florazo jajaja, tremenda bomba que sin duda sacudió el San Valentín de Melissa, pero la mujer no podría mostrarse derrotada, así que a perdonar todo”, comentó Samuel Suárez sobre la celebración de San Valentín de Melissa Paredes, quien no se mostró afectada por los audios de Paula Manzanal.

“Jajaja, lo pasado es pasado dice Meli. Después que este intentó dejar como mentirosa a la Manzanal, se hacen los tercios jaja”, escribió ‘Samu’. “La bombaza que soltó Magaly puso de mal humor a los tortolitos jaja, y les comió la lengua los ratones”.

“Otto (reportero de Magaly TV La firme) sacó celular y todo para abrirle los ojos a Melissa jaja, pero ni les importó les canten sus verdades”, comentó el periodista.

“Regalar rosas no significa cargo de conciencia, pero en este caso no lo sé (...) Para demostrar que no les afectaron los audios de Paula Manzanal, derrocharon amor en San Valentín”, señaló.

Melissa Paredes - diario OJO

Fuente: Instarándula

