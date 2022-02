Melissa Paredes volvió a defender a Anthony Aranda pese a la difusión de los audios y mensajes en los que el bailarín cortejaba a Paula Manzanal. La exconductora de “América Hoy” enfatizó que el material difundido en “Magaly TV: La Firme” corresponde a mucho antes, cuando no tenían “nada”.

“Es parte de... Nosotros estamos superbién, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Paredes enfatizó que no entendía por qué Magaly Medina se empeña en “hacer parecer algo que no es”.

“Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho, el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, comentó.

Al ser consultado sobre qué opinión tiene sobre Paula Manzanal, la modelo respondió: “De ella no tengo absolutamente nada que decir”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Paredes mostró cómo celebró el día de San Valentín junto a su pareja. Además, mostró el obsequió con el que la sorprendió el bailarín.

“Estas 100 rosas son 100 razones por las cuales amo que seas mi compañera y me siento orgulloso de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos. Sé mi compañera siempre, te amo”, fue el mensaje que dedicó Aranda para Melissa.

