Hombre precavido. Aparentemente, el ‘Activador’ habría tenido más de un romance en su haber y no serían solo el Plan A, Paula Manzanal y el Plan B, Melissa Paredes, sino que habría hasta plan C y D.

Los audios de Anthony Aranda y Paula Manzanal revivieron a Melissa Paredes y su entorno como titulares de farándula y quien no podía evitar pronunciarse sobre el caso es su excompañera, Janet Barboza, quien no se guardó nada.

“Yo no te lo puedo decir porque sería pecar de imprudente, en la conexión anterior me fui de lengua, hablé de este tema, a ella (Paula) finalmente no le gustó, ahora no voy a cometer el mismo error dos veces. Lo que sí te puedo decir es que sí ha habido plan A, plan B, C y D también”, fue así como Janet declaró saber más del tema.

Afirmando que no sería mentira lo que dijo, la ‘rulitos’ resaltó: “Trato en la medida de lo posible siempre en decir las cosas lo más pegado a la verdad que sea posible, y ahí está”, además elogió a Paula Manzanal y la tildó de “lista”.

¿Quiénes son el plan C y D?

Janet Barboza decidió no revelar los nombres aún, pero dejó en claro que conoce más del caso, según reveló al diario ‘El Popular’, por lo que sería cuestión de días para que la ‘rulitos’ empiece a soltar pistas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ladrón se pone a llorar tras ser capturado