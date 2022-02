Melissa Paredes vive en una burbuja donde solo cree en el amor que le profesa Anthony Aranda, su actual pareja. Pese a los reveladores audios y chats que entregó Paula Manzanal al programa ‘Magaly TV La Firme’, la exesposa de Rodrigo Cuba confía ciegamente en el ‘Activador’.

El bailarín no perdió el tiempo, tras ser desmentido por Paula Manzanal en televisión nacional, y rápidamente fue a la tienda a comprar un ramo de rosas rojas. Melissa compartió el romántico detalles y lo publicó en redes sociales (con el fin de callar a los detractores del ‘gatito activador’).

¿Qué le dijo Anthony Aranda a Melissa tras los audios de Paula Manzanal? Anthony Aranda quemó sus último cartucho y, prácticamente, le pidió pasar una vida juntos. ¿Pedida de mano a la vista?

“Estas 100 rosas son 100 razones por la cual amo que seas mi compañera, y me siento orgullo de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos. Sé mi compañera siempre, te amo”, se lee en la tarjeta que acompaña las rosas.

Instagram Melissa Paredes

Anthony Aranda le rogaba atención a Paula

En las conversaciones difundidas el pasado 14 de febrero, Anthony Aranda le reclamó a Paula Manzanal por su falta de interés por él. “Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, no nada, te da igual”, se le oye al bailarín.

Asimismo, Anthony Aranda tenía planeado viajar a España para intentar - supuestamente - algo serio con Manzanal.

“(…) No me dijeron nada malo, solo me dijeron por qué todavía no te he dicho para que seas mi novia. Y le die que cuanto yo esté (en España) las cosas iban a cambiar (...) Amorcito, ¿cómo estás?, ¿me has extrañado? Por lo visto no porque ni me escribes”, se lee en otra parte de la conversación.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO