La conductora Magaly Medina se mostró totalmente furiosa con las declaraciones de Melissa Paredes a un diario local, quien aseguró que pensó en atentar contra su vida tras el ampay con el bailarín Anthony Aranda cuando aún se encontraba casada con Rodrigo “Gato” Cuba.

“Me parece bien grave e irresponsable de su parte. Todos la vimos como la mujer más cara de palo de la farándula al salir después del ampay de lo más atrevida, de lo más respondona, siempre enfrentándose a todo el mundo, deshaciendo su matrimonio. Así se lucía luego del ampay”, comentó en un inicio.

“Este es un país donde las afecciones mentales están bien descuidadas, donde la depresión es un enemigo silencioso y una enfermedad de la que nadie habla. Entonces, a ella no la vimos deprimida, sino fresca como una lechuga. Ahora viene a querer victimizarse”, agregó.

La “Urraca” también aprovechó para recordarle a la exMiss Perú que ella fue quien inició la pelea mediática con su exesposo al no reconocer su error y enviarle constantes indirectas cuando estuvo como invitada en “Mujeres al mando”.

“Es una gran falta porque ella inmediatamente salió fresca y en todos los programas. Salió a pelearse por su ex y a dejar bien clarito que no estaba enamorada del Gato Cuba. Hizo el divorcio en tiempo record y oficializó a su amante al toque. No veo en qué momento ella se sintió mal”, indicó.

“Qué irresponsable decir que pensaste en quitarte la vida teniendo una hija. Ella fue la que generó todo eso, la que salió con otra persona estando casada. Si tú generas eso, te ampayan y todos se enteran, no vengas a victimizarte”, enfatizó.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Melissa Paredes brindó detalles de lo difícil que fue para ella aparecer en televisión tras el ampay con Anthony Aranda cuando aún era la esposa del futbolista Rodrigo Cuba. La actriz indicó que su pequeña Mía y su nuevo amor son sus dos pilares para alejar de ella los problemas y salir victoriosa en los momentos difíciles como los que le tocó vivir.

“Primero pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO