La conductora de “D’Mañana” Karla Tarazona no pudo evitar comentar sobre los audios difundidos por Paula Manzanal donde deja mal parado al “activador” Anthony Aranda de Melissa Paredes.

Para la señora del “Rey de los huevos”, quien recibió un collar de diamantes como regalo de “San Valentín” por parte de su esposo Rafael Fernández, la relación entre la actriz y el bailarín terminará muy mal.

“Uy, no; yo me muero si me caen unos audios así, pero ya todos sabemos cómo viene la situación. Paula lo dijo, el otro salió a defenderse y la otra salió fregándolo con los audios, pero es así, es mejor quedarse calladito y que las cosas pasen solas”, declaró para El Popular.

“De qué estamos hablando si él estaba picoteando por aquí y por allá a ver quién caía primero... como dicen, lo que empieza mal, mal termina y como yo siempre digo: el tiempo da las mejores respuestas. Calladito uno espera sentadito y las cosas se van dando”, añadió.

¿Qué dice Anthony Aranda en su audio a Paula Manzanal?

Gran regalo de ‘San Valentín’ le dio la ‘urraca’ a Melissa Paredes al revelar los audios de Paula Manzanal, en donde se escucha al bailarín muy interesado en la “Chica Tulum”.

“No me celes con Meli, es una mujer casada, con hijos”, “me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti, y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”, le decía Anthony a Paula Manzanal.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO