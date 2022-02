El cantante de cumbia Deyvis Orosco se refirió a las críticas de Magaly Medina, quien calificó de “mal gusto” la pedida de mano del cumbiambero a Cassandra Sánchez pues ellos ya estaban comprometidos desde el 2020.

En un enlace con el programa “En boca de todos”, el “bomboncito de la cumbia” expresó toda su indignación contra los cuestionamientos que hizo la futura “madrina” de su pequeño Milan.

“La primera vez la sorprendí, en octubre, pero fue una pedida de mano muy sencilla, muy íntima porque el mundo estaba de otra manera. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, por eso ahora que el mundo regresó, a esta nueva forma de vivir me refiero. Lo único que te puedo decir que la que hoy es mi compañera se merece, esto y más. Me ha regalado lo más maravilloso... El que puede, puede”, comentó en un inicio.

El interprete de “No te creas tan importante” también señaló que la segunda pedida de mano no fue para promocionar su próxima gira musical. Asimismo, aclaró que Cassandra no sabía nada de la sorpresa.

“No fue por algo que no sea especial, este año nos vamos a casar... Yo le regalé un segundo anillo, ella no sabía absolutamente nada. Coincidimos esta vez, ambos teníamos que trabajar en el mismo lugar, y dije este regreso a nuestras vidas tiene que ser inolvidable porque creo que lo que no le pude dar esa época, quería que comparta eso que merece tanto”, agregó.

