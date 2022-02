¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina decidió tomarse su tiempo durante la última edición de su programa, para referirse fuerte y claro hacia Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez y el comunicado que lanzaron en las redes sociales, explicando los motivos por los cuales se distanciaron de la conductora.

Y es que la popular ‘Urraca’ confesó que una de las razones por las que marcó su distancia con el cumbiambero, fue porque él le prometió toda la primicia sobre su bebé, y al final el contenido lo terminó teniendo Gisela Valcárcel.

“La foto que mostraron en el programa de la Ethel, me la prometió a mi primero, pero yo no dije nada. Yo de verdad dije: que agotador, él está acostumbrado a eso, siempre promete cosas”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la presentadora de ATV mencionó que seguro la escogieron como madrina del hijo de Deyvis para que publicite su música.

“A mi me agarran de tonta, yo dije: ¿Para qué me quieren de madrina? Para solamente dirigirme cuando ellos quieran que publicite sus cosas, y cuando no, debo quedarme calladita, así toda sumisa”, expresó.

“Yo no estoy al servicio de nadie, a mi nadie me compra con nada, ni con cariños, ni con palabras bonitas. Me han dicho que yo no sé encontrar los límites... Yo antes de ser amigo, soy periodista, tengo pocos amigos, los mejores felizmente, fuera de la farándula”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO