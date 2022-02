¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no se quedó callada y se refirió al comunicado que lanzó Cassandra Sánchez De Lamadrid, asegurando que la amistad con la conductora se habría quebrantado por haber mostrado a su hijo en su programa, cuando no tenían ni su consentimiento, ni el de Deyvis Orosco.

“Hay personas que no están acostumbradas, que son tan sobradas, que no toleran que los critiquen. Yo hago lo que me da la gana, uno no puede andar por la vida haciendo lo que al resto le guste. Cometo errores, meto la pata, me caigo, me vuelvo a levantar, pero no anda lloriqueando por las críticas, porque esto es lo que yo asumí desde que decidí ser un personaje público”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ tildó de “mentiroso” al cumbiambero, quien recordemos salió en el programa “En boca de todos” para contar su verdad sobre el distanciamiento con Medina.

“Si tanto le dolió o molesto que saque esa videollamada... ¿Por qué no me llamó, me escribió para decirme eso? ¿Por qué esperaron tres meses, justo cuando se dio la segunda pedida, para recién sacar que estaban molestos? Me parece un poco desfasada esta molestia, victimizarse de esa manera”, agregó bastante molesta.

Por último, la figura de ATV mencionó que el cantante de cumbia siempre le prometió tener la primicia de todo lo relacionado a su pequeño hijo con la hija de Jessica Newton.

“Siempre me dijeron que yo tendría la primicia, Deyvis me dijo eso... Es que claro, él tiene ese típico verborrea, es un encantador de serpientes, siempre te está diciendo cosas, prometiendo cosas, porque él sabe muy bien cómo se mueve el mundo de la farándula, cómo es la prensa en nuestro país”, finalizó.

