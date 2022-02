La modelo Ivana Yturbe se mostró muy emocionada por su primer aniversario de casada con Beto da Silva. La modelo contó que, aunque no todo es color de rosa, esta ha sido la mejor experiencia de su vida: “Este año ha sido maravilloso, de verdad, como le digo a Beto, yo le agradezco porque siento que ha sido el mejor año de mi vida, amo a mi familia con todo mi ser, voy a luchar por ella siempre, la adoro, es lo mejor que me ha pasado, definitivamente, y es algo hermoso, de verdad es una etapa maravillosa, obviamente no todo es color rosa, pero ahí estamos, para salir adelante, para sacar nuestra relación adelante, para cuidar mucho a nuestra familia que es lo más lindo que tenemos”. Por su parte, Tula Rodríguez le dio la razón a Ivana Yturbe: “El matrimonio a veces bien, a veces mal, pero ahí está la madurez de ustedes para seguir continuando. Es verdad, no todo es maravilloso, pero es maravilloso saber que estás con el hombre que amas”. Fuente: América Televisión