Al parecer la amistad entre Jessica Newton y Magaly Medina habría llegado a su fin tras las críticas de la “urraca” sobre la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez.

A esto, hay que sumarle que la organizadora del “Miss Perú” reveló que Magaly y su esposo Alfredo Zambrano querían convertirse en padres, y esta confesión no habría sido del agrado de la conductora, ya que respondió con todo en su cuenta de Instagram.

La cuenta “Instarandula” reveló cual fue la respuesta de Magaly Medina a un comentario sobre su ‘examiga. “Realmente bajo que tu amiga diga una intimidad tuya como que querías ser madre y te sugirió adoptar”, fue el mensaje de la cibernauta.

De inmediato, la presentadora de espectáculos contestó lo siguiente: “Hay personas que no tienen la clase que quieren aparentar. Recuerda que esto es chollywood”.

Foto: (Instarandula)

Magaly arrepentida de su amistad con Jessica Newton

Durante su programa de este viernes 18 de febrero, Magaly Medina también aprovechó para referirse a Jessica Newton, y recordó que muchas personas le advirtieron que no fuera amiga de ella.

“A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo, no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos”, señaló.

